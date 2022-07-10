Франция подготовит список компаний для обеспечения газом после остановки транзита из России

Россия может полностью прекратить поставки газа в Европу, поэтому к этой ситуации нужно подготовиться заблаговременно. С таким заявлением выступил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр.

Он подчеркнул, что сейчас власти страны готовят список компаний, которые должны получить энергоноситель даже при полной остановке поставок из России.

«Это означает очень специфический взгляд на каждую компанию, каждую область занятости; какие компании должны сократить потребление энергии, а какие нет», — привело слова французского министра издание Politico.

В качестве пример Ле Мжр привел производителя строительных материалов компаний Saint-Gobain. Он пояснил, что остановка работающего оборудования там приведет к большим экологическим проблемам.

Как напомнило РИА «Новости», доля российского газа во Франции составляет 17%, что ниже, чем в той же Германии. Основным источником энергии для страны остаются атомные реакторы, которые сейчас находятся на техническом обслуживании, поэтому найти замену российскому газу не получится.

На следующей неделе трубопровод «Северный поток», по которому идут поставки российского газа в Европу остановятся на 10 дней на плановые ремонтные работы, что напугало европейских политиков.