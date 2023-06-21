Мир 21 июня 2023, 09:25 Франция поддержит вступление Украины в НАТО. Генерал Тренкан назвал две причины Генерал Тренкан: Франция поддержит вступление Украины в НАТО ради завершения конфликта РИА «Новости»

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Франция поддержит стремление Украины вступить в НАТО, чтобы остановить вооруженное столкновение с Россией и не конфликтовать со странами Восточной Европы. Бывший глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тренкан сказал об этом изданию Marianne.

До сих пор французское правительство воздерживалось от открытой поддержки расширения НАТО за счет Украины, однако сменило позицию. Генерал связал это с приближающимся саммитом Североатлантического альянса в Вильнюсе, который пройдет в июле. Одной из главных тем станет украинский кризис.

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«Франция должна занять оборонительную позицию в соответствии с членством Украины в НАТО в долгосрочной перспективе», — сказал он.

Доминик Тренкан назвал две причины, по которым Франция решила поддержать членство Украины в НАТО. Во-первых, она взяла курс на сближение со странами Восточной Европы, а многие из них одобрили амбиции киевского режима. Во-вторых, конфликт длится уже полтора года, и французское правительство хотело бы его завершить. По мнению генерала, принятие Украины в альянс надавит на Россию и заставит сесть за стол переговоров.

Власти Франции поддержат один из альтернативных вариантов членства Украины в НАТО, сообщили «Известия». Они согласятся на интеграцию с самостоятельной гарантией безопасности.