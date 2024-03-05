Мир 05 марта 2024, 17:38 Франция поддержала идею введения налога на прибыль от российских активов Макрон: Франция поддержала введение налога на прибыль от замороженных активов РФ РИА «Новости»

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Французская сторона полностью поддерживает предложение ввести налог на прибыль от замороженных российских активов, сообщил президент страны Эммануэль Макрон. Трансляцию вели в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.

Налог составит от трех до пяти миллиардов евро в год.

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«В том, что касается замороженных российских активов, позиция Франции проста», — добавил глава государства.

Он также ответил на вопрос о том, поддерживает ли Франция идею использовать замороженные российские активы на финансирование Украины. По словам Макрона, изъятие ценных бумаг в ЕС противоречит международному праву. Начало такого обсуждения ослабит Евросоюз, считает французский лидер.

ЕС рассматривает идею использования прибыли от замороженных активов России для военной поддержки Украины, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе. Он назвал возможную передачу ценных бумаг через Европейский «фонд мира» еще одним шагом вперед.