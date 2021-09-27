Франция поддержала идею с расширением состава Совбеза ООН

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Франции заявил, что страна выступает за расширение состава Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил RT.

По словам дипломата, Франция выступает за расширение численности двух категорий членов Совбеза ООН — как постоянных, так и временных. В частности, французская сторона поддерживает вариант с расширением представительства африканских государств, в том числе в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН.