Мир 06 января 2024, 04:00 Франция побила рекорд по банкротству предприятий за последние 6 лет Банк Франции: в стране закрылись более 55 тысяч предприятий в 2023 году РИА «Новости»

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Свыше 55 тысяч французских предприятий закрылись в 2023 году, что является максимальным показателем с 2017 года. Это следует из отчета, опубликованного на сайте Банка Франции.

«Пятьдесят пять тысяч четыреста девяноста два предприятия обанкротились в 2023 году, невиданный с 2017 года уровень», — заявили в докладе.

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В большинстве случаев речь идет о малых и средних предприятиях с численностью сотрудников до 250 человек. При этом крупные компании тоже пострадали — в прошлом году их обанкротилось на 72% больше, чем за предыдущее десятилетие.

В отчете отметили, что предприятия обанкротились, в том числе из-за роста цен на энергетику и увеличения процентных ставок, что увеличило стоимость финансирования компаний.

Ранее глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в социальных сетях, что французскую экономику восстановит отмена антироссийских санкций. По его словам, в стране произошел «резкий крах производства» и чтобы исправить ситуацию, нужно отменить санкции против РФ, выйти из Евросоюза и развивать «экономический патриотизм».