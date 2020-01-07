Франция планируют перезапустить экономические отношения с Россией

Французские власти сейчас ведут работу по перезапуску экономических отношений с Москвой. Они также ищут вариант, который позволит избежать санкций со стороны США в этой связи. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«Мы хотим перезапустить наши экономические обмены с Москвой, соблюдая международное право и не будучи стесненными экстерриториальными финансовыми санкциями, которые являются сегодня важнейшим препятствием для развития экономических отношений с Россией», — заявил Ле Мэр. Его выступление транслировали в сервисе Periscope.

Министр дал обещание в течение полугода найти подходящее «инновационное и неординарное» решение в финансовой области, которое позволит добиться перезапуска экономических отношений с Москвой и избежать санкций. Ле Мэр подчеркнул, что подобные ограничения являются «недопустимым посягательством на суверенитет» государства.

В декабре 2019 года Ле Мэр и министр экономического развития России Максим Орешкин подписали декларацию о развитии сотрудничества сотрудничество в области долгосрочного финансирования.

Летом 2019 года летом текущего года французский парламент принял закон о налоге на услуги компаний Amazon, Apple, Google и Facebook. США обвинили Францию в дискриминации американских цифровых компаний и пригрозили пошлинами до 100% на некоторые французские товары.