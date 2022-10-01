Франция передаст Украине часть САУ CAESAR, предназначенных для Дании | 360°

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Франция передаст Украине часть САУ CAESAR, предназначенных для Дании

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01 октября 2022, 18:49

Франция передаст Украине часть САУ CAESAR, предназначенных для Дании

Le Monde: Франция передаст Украине часть гаубиц CAESAR, предназначенных для Дании

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Франция решила отменить поставку части заказанных Данией самоходных артиллерийских установок CAESAR, чтобы предоставить их Украине. Об этом сообщили источники газеты Le Monde.

По информации собеседников издания, Дания заказала у Франции 15 САУ CAESAR, но сейчас от шести до 12 гаубиц могут передать Украине, написал ТАСС.

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Вопрос, по словам источников Le Monde, обсуждали президент Франции Эммануэль Макрон, глава Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

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Источники газеты заявили, что правительство Дании согласилось уступить Украине часть САУ. При этом Макрон категорически отказал в передаче дополнительных гаубиц из резервов армии Франции, подчеркнула Le Monde.

Французские власти уже передали украинской стороне 18 гаубиц CAESAR, а это четверть от собственных резервов Франции. Власти Украины также получили от французских партнеров бронированные автомобили, противотанковые ракеты «Милан», ПЗРК «Мистраль», обмундирование, аптечки, сухпайки, средства радиационной, химической и биологический защиты (РХБЗ) — и это далеко не все из списка помощи.

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