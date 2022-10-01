Франция передаст Украине часть САУ CAESAR, предназначенных для Дании | 360°

Мир 01 октября 2022, 18:49 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Франция передаст Украине часть САУ CAESAR, предназначенных для Дании Le Monde: Франция передаст Украине часть гаубиц CAESAR, предназначенных для Дании Публичное достояние

Читать 360tv в

Франция решила отменить поставку части заказанных Данией самоходных артиллерийских установок CAESAR, чтобы предоставить их Украине. Об этом сообщили источники газеты Le Monde.

По информации собеседников издания, Дания заказала у Франции 15 САУ CAESAR, но сейчас от шести до 12 гаубиц могут передать Украине, написал ТАСС.

Реклама

Вопрос, по словам источников Le Monde, обсуждали президент Франции Эммануэль Макрон, глава Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Реклама

Источники газеты заявили, что правительство Дании согласилось уступить Украине часть САУ. При этом Макрон категорически отказал в передаче дополнительных гаубиц из резервов армии Франции, подчеркнула Le Monde.

Французские власти уже передали украинской стороне 18 гаубиц CAESAR, а это четверть от собственных резервов Франции. Власти Украины также получили от французских партнеров бронированные автомобили, противотанковые ракеты «Милан», ПЗРК «Мистраль», обмундирование, аптечки, сухпайки, средства радиационной, химической и биологический защиты (РХБЗ) — и это далеко не все из списка помощи.

0 0 0 0 0 0