01 апреля 2024, 12:01
Франция озвучила свои ожидания от Китая в мирном процессе по Украине
МИД Франции: Китай должен подать России четкие сигналы по Украине
Китаю следует подать России сигнал о необходимости обеспечить мир на Украине в соответствии с международным правом. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил об этом на совместной пресс-конференции с китайским коллегой Ваном И, сообщило Agence France-Presse.
«Мы ожидаем, что Китай направит России очень четкие сигналы. <…> Баланс сил должен быть благоприятным для Киева», — сказал он.
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Стефан Сежурне заявил, что безопасность Европы не удастся обеспечить без достижения мира в соответствии с международным правом и не договорившись об этом с Украиной. По мнению министра, Китай мог бы сыграть в прекращении конфликта ключевую роль. Он сказал, что Франция продолжит поддерживать контакты с КНР.
Китай предложил мирный план из 12 пунктов. Президент России Владимир Путин допустил, что его используют при урегулировании ситуации. Однако Украина отвергла идеи КНР.
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