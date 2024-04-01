Мир 01 апреля 2024, 12:01 Франция озвучила свои ожидания от Китая в мирном процессе по Украине МИД Франции: Китай должен подать России четкие сигналы по Украине Madeleine Kelly/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Китаю следует подать России сигнал о необходимости обеспечить мир на Украине в соответствии с международным правом. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил об этом на совместной пресс-конференции с китайским коллегой Ваном И, сообщило Agence France-Presse.

«Мы ожидаем, что Китай направит России очень четкие сигналы. <…> Баланс сил должен быть благоприятным для Киева», — сказал он.

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Стефан Сежурне заявил, что безопасность Европы не удастся обеспечить без достижения мира в соответствии с международным правом и не договорившись об этом с Украиной. По мнению министра, Китай мог бы сыграть в прекращении конфликта ключевую роль. Он сказал, что Франция продолжит поддерживать контакты с КНР.

Китай предложил мирный план из 12 пунктов. Президент России Владимир Путин допустил, что его используют при урегулировании ситуации. Однако Украина отвергла идеи КНР.