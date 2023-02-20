Мир 20 февраля 2023, 00:59 Франция озвучила сроки поставок танков AMX-10RC Украине Минобороны Франции: танки AMX-10RC прибудут на Украину в конце следующей недели Викимедиа

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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что колесные танки AMX-10RC, которые страна направила Украине, будут доставлены в конце следующей недели. Его слова привела газета Le Parisien.

Глава ведомства подчеркнул, что обучение персонала практически завершено. Лекорню не уточнил количество танков, которое получит Украина.

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Министр обороны Франции ранее заявил, что киевский режим получит танки MX-10RC в течение двух месяцев. При этом он не стал называть точное количество танков «из соображений безопасности».

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Французский лидер Эммануэль Макрон пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что страна передаст ВСУ колесные танки AMX-10RC и бронеавтомобили.

В конце января Франция также обещала Украине еще 12 дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar. По словам Лекорню, инструкторы во Франции смогут обучит солдат ВСУ работе с техникой до начала лета 2023 года

Российские власти направляли странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что любые грузы с вооружением для Украины будут законной целью для РФ.