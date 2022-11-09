Франция отвергла обвинения в ослаблении своей армии из-за военной помощи Украине | 360°

Мир 09 ноября 2022, 13:37 Франция отвергла обвинения в ослаблении своей армии из-за военной помощи Украине Представитель правительства Веран отверг ослабление армии Франции из-за помощи Украине Википедия

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Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран выступил с опровержением заявлений, что поставки оружия Украине якобы ослабляют армию. Об этом политик заявил в эфире радиостанции Franceinfo.

«Когда мы поставляем оружие нашим союзникам, <…> мы не ослабляем нашу армию, напротив, мы усиливаем наши силы в рамках ЕС», — сказал Веран.

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Он подчеркнул, что никто «не раздевает» французскую армию.

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Ранее во Франции призвали дать импульс для переговоров России и Украины. Бывший член правительства и экс-кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль заявила, что инициатива о начале мирных переговоров по Украине должна принадлежать странам-посредникам.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что настанет момент, когда России и Украине будет необходимо возобновить переговорный процесс, написал RT. По его мнению, сейчас преждевременно говорить о каких-то радикальных условиях, но наступит момент, когда будет необходимо вернуться за стол переговоров.