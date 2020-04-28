Франция отменит разрешения на передвижения с 11 марта
Он отметил, что речь идет только о недалеких прогулках.
«Снова станет возможным свободно передвигаться без специальных разрешений. Исключение — для поездок больше, чем на 100 километров от места проживания, которые возможны только по веским семейным или рабочим нуждам», — пояснил глава французского кабинета министров.
Строгие ограничения для передвижения граждан власти Франции ввели 17 марта. В стране не работают кафе, рестораны, парки, учебные заведения и непродовольственные торговые точки.
По последним данным, всего во Франции выявили 128 тысяч случае заражения коронавирусом. Количество умерших с этим диагнозом составило более 23,2 тысяч человек.
В конце марта французские ученые заявили, что лекарства гидроксихлорохин и азитромицин показали хорошие результаты по воздействию на новый тип коронавируса. По мнению экспертов, эти препараты помогут справиться с новым возбудителем.