Франция отменит разрешения на передвижения с 11 марта

Жители Франции смогут спокойно передвигаться по улицам без получения специальных разрешений, начиная с 11 марта. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Эдуар Филипп во время визита в Национальное собрание.

Он отметил, что речь идет только о недалеких прогулках.

«Снова станет возможным свободно передвигаться без специальных разрешений. Исключение — для поездок больше, чем на 100 километров от места проживания, которые возможны только по веским семейным или рабочим нуждам», — пояснил глава французского кабинета министров.

Строгие ограничения для передвижения граждан власти Франции ввели 17 марта. В стране не работают кафе, рестораны, парки, учебные заведения и непродовольственные торговые точки.

По последним данным, всего во Франции выявили 128 тысяч случае заражения коронавирусом. Количество умерших с этим диагнозом составило более 23,2 тысяч человек.

В конце марта французские ученые заявили, что лекарства гидроксихлорохин и азитромицин показали хорошие результаты по воздействию на новый тип коронавируса. По мнению экспертов, эти препараты помогут справиться с новым возбудителем.