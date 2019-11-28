Франция отклонила предложение России о запрете на РСМД в Европе

Власти Франции не приняли российское предложение о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности на территории Европы. Такое заявление сделал французский президент Эммануэль Макрон.

«Мы не приняли мораторий, предложенный Россией, или предложение о размещении, но мы его восприняли как основу для обсуждений», — сказал Макрон во время пресс-конференции, которую транслировал Елисейский дворец в Twitter.

СМИ узнали о реакции Макрона на письмо Путина Подробнее

Президент России Владимир Путин в сентябре отправил письмо с предложением по РСМД главам стран Европы, Азии и международным организациям. Он призвал поддержать мораторий на размещение РСМД в Европе и других регионах, чтобы снизить напряженность в мире после выхода из договора США.

В НАТО не стали принимать предложение России, назвав его не заслуживающим доверия, так как инициатива "игнорирует реальность на местах».

Позже СМИ сообщили, что Макрон отправил Путину в октябре ответ, где отметил, что вопрос заслуживает тщательного рассмотрения и обсуждения.