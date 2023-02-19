Мир 19 февраля 2023, 00:24 Франция отказалась выступать за разгром России Президент Франции Макрон: страна не выступала и не станет выступать за разгром России РИА «Новости»

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Франция никогда не выступала за разгром России и не будет этого делать. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche.

Он объяснил свой подход к украинскому конфликту. Макрон заверил, что никогда не думал о необходимости полного разгрома России, «как некоторые».

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«Им хотелось бы в первую очередь разгромить Россию. Но это никогда не было и никогда не будет позицией Франции», — подчеркнул Макрон.

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Как указано в материале газеты, за разгром России выступили входящие в НАТО государства Восточной Европы и Евросоюз. Лидеры этих стран «не оценили формулу Макрона» и его позицию по отношению к РФ.

В интервью президент Франции указал на необходимость того, чтобы наступление ВСУ «пошатнуло российский фронт и заставило Москву вернуться за стол переговоров». Французский лидер добавил, что, по его мнению, обеим сторонам «не удастся добиться полной победы». Украина не сможет самостоятельно обрести свои границы, так как союзники не готовы переслать свои войска «на театр военных действий», заключил Макрон.

На Мюнхенской конференции безопасности он сказал, что конфликт с Россией оказался затяжным.