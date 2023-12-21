Мир 21 декабря 2023, 17:49 Франция отказалась поставлять танки Украине AT: Франция отказалась поставлять танки Leclerc Украине из-за провала AMX-10RC Nicolas Liponne / Global Look Press

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Власти Франции отказались передать свои основные боевые танки Leclerc Украине из-за провала на поле боя бронированных машин AMX-10RC. Об этом сообщило издание Asia Times.

«Французские пехотные бронемашины AMX-10RC оказались для украинских военных смертельной ловушкой из-за неподходящей для использования на передовой тонкой брони», — отметил бывший помощник заместителя главы Минобороны США Стивен Брайен.

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По его словам, на это решение Франции повлияло также уничтожение другой переданной ВСУ иностранной техники.

«Американские танки M2 Bradley, как и немецкие Leopard постигла точно такая же судьба», — добавил обозреватель.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что Украина после начала специальной операции получила военную технику и вооружение от 15 стран. Глава ведомства уточнял, что ВСУ получили более 1,3 тысячи артиллерийских систем, свыше пяти тысяч танков, а общий объем помощи Запада превысил 200 миллиардов долларов.