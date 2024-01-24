Мир 24 января 2024, 23:00 Франция отказалась назначить срочное заседание Совбеза ООН по крушению Ил-76 Полянский: Франция отказалась созвать срочное заседание СБ ООН по ЧП с Ил-76 Pxhere

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Франция, председательствующая в Совете Безопасности ООН, отказалась созвать срочное заседание по сбитому ВСУ самолету Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщил зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

По его словам, французская сторона пытается выиграть время и дать своим украинским клиентам срок, чтобы те придумали хоть какое-то объяснение происходящему.

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«Франция согласилась провести заседание только завтра, 25 января, в 17:00 по Нью-Йорку (01:00 26 января по Москве)», — написал дипломат.

При этом РФ запрашивала срочное заседание, которое должно было пройти в среду. Полянский назвал решение Франции злоупотреблением полномочиями. Он подчеркнул, что «славная французская дипломатия девальвировалась до мелкого жульничества».

МИД России ранее заявил, что международные структуры обязаны осудить действия Украины, которые привели к крушению Ил-76. Их молчание будет означать поддержку варварства и террористических повадок украинских властей.