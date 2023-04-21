Мир 21 апреля 2023, 16:33 Франция отказала Украине в предоставлении данных для полетов над Белоруссией — СМИ Le Monde: Франция отказала Украине в данных для военных полетов над Белоруссией Официальный сайт президента Украины

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Власти Франции отказались предоставлять Украине данные для полетов военной авиации и беспилотников над Белоруссией, сообщил источник газеты Le Monde. По информации издания, украинское руководство ранее уже обращалось с подобными просьбами к другим государствам.

Собеседник Le Monde рассказал, что власти Украины запросили у своих французских коллег DTED (Digital Terrain Elevation Data) — цифровую карту территории Белоруссии. С ее помощью военная авиация, а также ударные беспилотники получили бы возможность выполнять боевые задачи на малых высотах. В этом документе содержатся данные о рельефе и расположении систем ПВО.

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Франция ответила на просьбу отказом. Его объяснили нежеланием республики прямо или косвенно участвовать в военных операциях на территории других государств. Источник добавил, что до этого Украина уже обращалась с аналогичными запросами к другим союзникам.

Днем 18 апреля в Минске состоялась встреча президента страны Александра Лукашенко с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. После этого МИД Украины отозвал своего посла в Белоруссии для проведения консультаций.