Мир 14 августа 2023, 09:08 Франция осталась недовольна позицией США по Нигеру и поездкой Нуланд в страну Figaro: Францию не устроили контакт Нуланд с мятежниками в Нигерии и позиция США

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Позиция американского руководства по мятежу в Нигере, в частности итоги визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в африканскую страну и ее контакты с путчистами, вызвали недовольство со стороны Франции. Об этом сообщила газета Le Figaro, сославшись на источник во французском МИД.

«Они сделали прямо противоположное тому, что от них ожидали», — заявил источник.

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Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «с такими союзниками Франции не понадобятся и враги».

Источник в МИД также указал, что США не хотят терять военные базы в Нигере, поэтому готовы отказаться от возвращения конституционного порядка в стране. При этом мятежники не создадут Вашингтону проблемы, так как нуждаются в американских средствах наблюдения для борьбы с местными исламистами.

Источник заявил, что в Нигере остались 1300 американских военных на базах в Ниамее и Агадесе. Вторая база имеет особое значение для США, потому что там развернули центр наблюдения за Северо-Западной Африкой, включая Ливию.

Ранее лидер захвативших власть в Нигере мятежников генерал Абдурахман Тчиани согласился начать переговоры с Экономическим сообществом стран Западной Африки.