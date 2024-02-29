Мир 29 февраля 2024, 10:24 Франция осознала последствия изъятия замороженных российских активов Минфин Франции: изъятие замороженных активов России без правовой базы губительно РИА «Новости»

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Изъятие российских замороженных активов без правовой базы губительно. Об этом заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр на встрече глав Минфинов стран G20, сообщило Le Figaro.

По его словам, Евросоюз не имеет прав для конфискации замороженных российских ценных бумаг. Он пояснил, что в таком случае без правовой базы страны ЕС начнут разрушать свои же юридические институты.

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«Нет ничего более губительного для западных стран, чем не соблюдать международные правила, иначе возникнет риск углубления раскола в мировом сообществе», — подчеркнул он.

Авторы издания уточнили, что сами представители Евросоюза не хотят конфисковывать российские замороженные активы. Призывы сделать это идут именно со стороны Соединенных Штатов.

Министр финансов Японии Масато Канда заявил, что лидеры стран «Большой семерки» до сих пор ищут способы использования замороженных российских активов. Он указал на то, что этот процесс должен проводиться на законных основаниях.