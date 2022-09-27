Франция организует подготовку боевиков ВСУ в Польше | 360°

Мир 27 сентября 2022, 16:10 Поделиться Telegram

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Viber Франция организует подготовку боевиков ВСУ в Польше Le Monde: Франция организует лагеря подготовки украинских боевиков в Польше до конца года Официальный сайт

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Минобороны Франции до конца года запустит программу подготовки украинских военных на территории Польши. Об этом со ссылкой на источники в военных кругах сообщила газета Le Monde.

По словам собеседников издания, французские военные организуют на территории Польши специальные лагеря, где украинские боевики смогут пройти двухнедельные курсы. Программа станет частью Учебной миссии Европейского союза (EUTM), которую утвердили в конце августа на встрече в Праге министры обороны и главы МИД европейских стран.

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Глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель пояснял, что главная цель EUTM — усилить армию Украины и подготовить боеспособные подразделения, которые заменят убитых и раненых.

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В рамках курсов украинских военных обучат разминированию территории и оказанию оперативной медицинской поддержки.

Журналисты отметили, что запуск ЕС миссии EUTM станет своеобразным ответом Великобритании чья программа подготовки украинских боевиков «Интерфлекс» стартовала в 2015 году. Обучение там прошли более 22 тысяч солдат ВСУ.

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