Эйфелева башня погасит огни в память о Жаке Шираке Подробнее

«Президент Ширак останется в сердцах всех французов», — признался активист.

По его словам, почивший политик любил людей и близко к сердцу принимал их проблемы. Он был доступен для обычных граждан, поэтому до него было легко донести те или иные просьбы или недовольства. Коши напомнил, что при Шираке Париж имел вес и значимость на международной арене.

«Франция оплакивает великого государственного деятеля», — обозначил Коши.