«Франция оплакивает великого государственного деятеля». Лидер «желтых жилетов» — о смерти Ширака
Один из лидеров «Желтых жилетов» Бенджамин Коши обсудил с «Политикой сегодня» заслуги бывшего президента Франции Жака Ширака, который сегодня скончался в возрасте 86 лет.
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«Президент Ширак останется в сердцах всех французов», — признался активист.
По его словам, почивший политик любил людей и близко к сердцу принимал их проблемы. Он был доступен для обычных граждан, поэтому до него было легко донести те или иные просьбы или недовольства. Коши напомнил, что при Шираке Париж имел вес и значимость на международной арене.
«Франция оплакивает великого государственного деятеля», — обозначил Коши.