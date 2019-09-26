  • «Франция оплакивает великого государственного деятеля». Лидер «желтых жилетов» — о смерти Ширака

    26 сентября 2019, 20:20

    Артур Блянихов

    Один из лидеров «Желтых жилетов» Бенджамин Коши обсудил с «Политикой сегодня» заслуги бывшего президента Франции Жака Ширака, который сегодня скончался в возрасте 86 лет.

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    «Президент Ширак останется в сердцах всех французов», — признался активист.

    По его словам, почивший политик любил людей и близко к сердцу принимал их проблемы. Он был доступен для обычных граждан, поэтому до него было легко донести те или иные просьбы или недовольства. Коши напомнил, что при Шираке Париж имел вес и значимость на международной арене.

    «Франция оплакивает великого государственного деятеля», — обозначил Коши.