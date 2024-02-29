Мир 29 февраля 2024, 06:36 Франция оккупирует Украину, отправив свои войска — депутат Депутат Шеремет: отправку войск Франции расценят как оккупацию Украины Unsplash

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В случае отправки войск на Украину Францию объявят агрессором и оккупантом, а ее народ разочаруется в киевском режиме. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил об этом РИА «Новости».

«Отправка французских войск на Украину, народ которой стал заложником нацистского режима во главе с [президентом Владимиром] Зеленским, будет расценена как ее оккупация, а Франция воспринята как агрессор и сторона конфликта», — сказал он.

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Михаил Шеремет назвал идею президента Франции Эммануэля Макрона помочь украинской армии отправкой натовского контингента неосуществимой. По его мнению, это не поможет Владимиру Зеленскому удержать власть и приведет к разочарованию французского народа в киевском режиме.

Страны НАТО обсуждали отправку войск на Украину, но не пришли к общему решению, заявил Эммануэль Макрон. Он допустил, что в будущем союзники решатся на этот шаг. МИД России напомнил, что западные военные и так присутствуют в зоне конфликта.