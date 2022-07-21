Франция одобрила вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Сенат Франции проголосовал за ратификацию соглашения о принятии в НАТО Швеции и Финляндии. Об этом сообщила в Twitter глава МИД Франции Катрин Колонна.

«Членства этих двух стран [в НАТО] укрепят нашу коллективную безопасность», — цитирует политика РИА «Новости».

Голосование в сенате Франции прошло в четверг, 21 июля. За вступление скандинавских стран в НАТО проголосовали 323 сенатора, 17 высказались против, еще восемь человек воздержались.

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в альянс 18 мая. Изначально рассмотрение заявок блокировала Турция, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает интересы первой. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что страна вновь заблокирует процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, если руководство этих стран будет игнорировать данные ранее обещания, отметило ИА Nation News.