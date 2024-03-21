Мир 21 марта 2024, 18:54 Франция обвинила Толстого в попытках запугивания МИД Франции: вице-спикер ГД Толстой запугивал страну, говоря о будущем ее солдат РИА «Новости»

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Заместитель официального представителя французского МИД Кристоф Лемуан заявил, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой якобы пытался запугать Францию, предрекая уничтожение ее солдат. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Господин Толстой, очевидно, пытается нас запугать, но единственная реакция, которую это вызывает, — это ощущение чрезмерности и возмущение», — отметил Лемуан.

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Он добавил: ничто не заставит Францию отказаться от поддержки Украины, причем длительность и объем помощи будет таким, как этого потребует ситуация.

Петр Толстой пообещал, что ВС России уничтожат всех военных, которых Франция отправит на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что этот шаг может иметь непоправимые последствия, о чем страна неоднократно предупреждала и ранее.