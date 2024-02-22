Мир 22 февраля 2024, 13:43 Франция обвинила Россию в «агрессивном поведении» и «запугивании военных» Министр обороны Лекорню: Россия вела себя агрессивно против французской армии Moritz Frankenberg/dpa/globallookpress

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Россия ведет себя агрессивно в отношении французских вооруженных сил. Такое заявление сделал глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции RTL.

«Сейчас мы наблюдаем более агрессивное поведение, например, с нашими вооруженными силами. Были случаи попыток взять контроль со стороны русских», — сказал он.

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Министр пожаловался, что российская система противовоздушной обороны якобы угрожала сбить французские самолеты, когда те находились в международной зоне над Черным морем.

«Несколько месяцев назад российский военный корабль зашел в бухту Сены, к самой границе территориальных вод, чтобы запугать Францию», — заявил Лекорню.

Лекорню сказал, что не хочет победы Росси в украинском конфликте. По его словам, в таком случае будет нарушена «безопасность Европы». Франция, уточнил глава министерства, продолжил помогать Украине.

«Мы даем Украине не переводы или деньги, а кредитные линии», — добавил он.

При этом только каждый десятый европеец верит в успех Украины. Больше всего жители стран хотят, чтобы конфликт урегулировали. Больше половины уверены, что киевским властям придется согласиться на компромиссный вариант.