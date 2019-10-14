Франция объявила о выводе войск из Сирии

Соответствующее заявление сделали представители Елисейского дворца в социальной сети Twitter.

«В ближайшие часы будут приняты меры для обеспечения безопасности французского военного и гражданского персонала, присутствующего в этом районе», — сказано в публикации.

Ранее США заявил об отводе своих военнослужащих из Сирии после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической военной операции в северных приграничных районах страны. В Вашингтоне объяснили, что отвод сил осуществили, чтобы не мешать Анкаре.