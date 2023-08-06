Мир 06 августа 2023, 18:48 Франция объявила о новом раунде консультаций по Украине после встречи в Джидде Bloomberg: Франция обозначила срок новых консультаций по Украине до саммита G20 Unsplash

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Следующая встреча для обсуждения мирного урегулирования по Украине после встречи в Саудовской Аравии может пройти до сентябрьского саммита G20. Об этом со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Франции сообщило Bloomberg.

Собеседник агентства подчеркнул, что ни одна из присутствовавших на совещании в Джидде стран Глобального Юга не запросила участия России в новой встрече, несмотря на занимаемую позицию нейтралитета.

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«Рассчитываем, что следующий раунд переговоров пройдет до саммита лидеров стран G20 в Нью-Дели в сентябре», — заявил дипломат.

Представитель МИД Франции подчеркнул, что Китай вместе со всеми участниками встречи выступил за немедленное прекращение огня в конфликте. Но европейские страны не приняли его предложение о мирном урегулировании, так как оно сохраняет Россию на занимаемых ей позициях и даст время державе для накопления сил и дальнейшего продвижения.

О том, что консультации мирного урегулирования продолжатся в таком же формате в ближайшие недели, сообщили представители дипломатического корпуса ЕС и США, присутствующие на встрече в Джидде, в беседе с журналистами The Wall Street Journal.

Во встрече в Саудовской Аравии приняли участие представители около 30 стран мира. По данным СМИ, принимающая страна представила свою идею урегулирования конфликта, который предусматривает прекращение боевых действий, начало мирных переговоров и обмен пленными, а также сохранение территориальной целостности Украины.