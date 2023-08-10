Мир 10 августа 2023, 03:27 Франция обеспокоилась возвращением воевавших на Украине наемников-радикалов Депутат парламента Матье: возвращение с Украины наемников угрожает безопасности Франции Freepik

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Возвращение воевавших на Украине ультраправых наемников-радикалов угрожает внутренней безопасности Франции. Такое заявление сделал депутат французского парламента Фредерик Матьте в обращении к главе МВД Жеральду Дармадену. Фрагменты речи привела Lenta.ru.

Парламентарий спросил министра, какие меры приняли для минимизации рисков в связи с возвращением в страну радикально настроенных граждан, получивших боевой опыт в интернациональном легионе на Украине.

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«Среди 400 французов, уехавших на Украину с начала конфликта, насчитывается около сотни боевиков, большинство из которых явно идентифицируют себя как часть ультраправого движения», — написал депутат парламента в обращении.

Ультраправые радикалы выкладывают в социальных сетях татуировки с нацистской символикой и заявляют, что на Украине борются «за европейскую цивилизацию» с «азиатскими ордами», пропагандируя превосходство белых.

Франция объявила о новом раунде консультаций по Украине после встречи в Джидде, который может пройти до сентябрьского саммита G20. Ни одна из присутствовавших на совещании стран Глобального Юга не запросила участия России в новой встрече.