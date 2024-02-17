Мир 17 февраля 2024, 02:20 Франция необоснованно обвинила Россию в агрессии Макрон выдвинул ряд обвинений в адрес России по недоказанным утверждениям РИА «Новости»

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Участившиеся кибератаки в Европе связаны с «агрессивным» поведением России. С таким заявлением президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции. Его процитировало РИА «Новости».

«В последние месяцы по всей Европе участились операции по дезинформации и манипулированию, также усилились кибератаки. Это изменение демонстрирует агрессивную позицию РФ в отношении нас», — сказал он.

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Французский лидер обратил внимание на рост «зон конфронтации и дестабилизации» в Африке и на Ближнем Востоке. В этом он также увидел прямую причастность российской стороны

По словам Макрона, он с осторожностью относится к заявлениям по поводу угроз в космосе, упомянув появившиеся в СМИ слухи о «возможном размещении РФ в космосе ядерного оружия». Он считает, что в случае подтверждения этих данных, России придется выступить с разъяснениями.

В пятницу, 16 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский подписали договор о гарантиях безопасности для Украины.