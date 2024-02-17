17 февраля 2024, 02:20
Франция необоснованно обвинила Россию в агрессии
Макрон выдвинул ряд обвинений в адрес России по недоказанным утверждениям
Участившиеся кибератаки в Европе связаны с «агрессивным» поведением России. С таким заявлением президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции. Его процитировало РИА «Новости».
«В последние месяцы по всей Европе участились операции по дезинформации и манипулированию, также усилились кибератаки. Это изменение демонстрирует агрессивную позицию РФ в отношении нас», — сказал он.
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Французский лидер обратил внимание на рост «зон конфронтации и дестабилизации» в Африке и на Ближнем Востоке. В этом он также увидел прямую причастность российской стороны
По словам Макрона, он с осторожностью относится к заявлениям по поводу угроз в космосе, упомянув появившиеся в СМИ слухи о «возможном размещении РФ в космосе ядерного оружия». Он считает, что в случае подтверждения этих данных, России придется выступить с разъяснениями.
В пятницу, 16 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский подписали договор о гарантиях безопасности для Украины.
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