Холодная война оказалась горяча. Франция ошиблась в «русской шпионке» | 360°

Эксклюзив 22 октября 2022, 13:00 Холодная война оказалась горяча. Франция ошиблась в «русской шпионке» Le Monde: Франция отказала в визе россиянке из-за ее связи с ГРУ freepik

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Этим летом Франция отказалась выдать визу россиянке Юлии Шифманович из-за того, что ранее та сопровождала в поездках служащего воинской части ГРУ. Речь идет о той самой части, в которой служат предполагаемые отравители Сергея Скрипаля. О том, как до Европы докатилось эхо холодный войны, «360» рассказал Telegram-канал «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Красный воробей

Французское издание бьет тревогу: Европа снова наводнена русскими шпионами и диверсантами! И все они из той же войсковой части, в которой служат знаменитые два товарища — Петров и Боширов. Правда, есть нюансы. На сей раз это молодые, красивые и сексапильные девушки, которые собираются соблазнять европейских и натовских политиков и чиновников.

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Холодная война горяча

Похоже, западная пропаганда вытащила из пыльного чулана методичку дремучих времен холодной войны или кто-то пересмотрел старые фильмы о Джеймсе Бонде. Идея русской коварной красавицы-шпионки совсем не нова. Но только как она может сработать в современной Европе, с ее ЛГБТ-ценностями?