Франция не стала вводить режим ЧП из-за коронавируса

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил гражданам страны, что муниципальные выборы все-таки состоятся. Их проведение было под угрозой срыва из-за коронавируса. Таким образом, введение чрезвычайного положения в стране не ожидается.

Макрон отказался закрывать государственные границы, сообщив, что «у вируса нет паспорта», пишет «Коммерсант». Он отметил, что в случае необходимости, переговоры о подобных мерах будут вестись на европейском уровне.

Президент подчеркнул, что внутри страны примут точечные меры: с 16 марта прекратят работу ясли и все учебные учреждения. Люди, которые вынуждены не работать — получат пособия. В первую очередь средства направят сотрудникам туризма и культуры, которые пострадали сильнее всего. Налогоплательщикам разрешили перенести выплату ближайших платежей.

Помимо этого, Макрон призвал французов максимально сократить поездки на общественном транспорте для их же безопасности.

На днях ВОЗ объявил коронавирус пандемией. Общее количество зараженных в мире достигло 135 тысяч. Погибло около пяти тысяч человек, 68 тысяч смогли вылечиться.

В Европе больше всех страдает Италия. За минувшие сутки число заболевших увеличилось на две тысячи человек — до 12 тысяч пациентов. Из них 900 находятся в реанимации. Число жертв достигло 827 человек.

Ранее из-за коронавируса в Италии парализовалсаь почти вся торговая деятельность.