Франция не стала опровергать использование своих спутников для разведки в пользу Украины | 360°

Мир 28 октября 2022, 12:56 Франция не стала опровергать использование своих спутников для разведки в пользу Украины МИД Франции перевел разговор с темы разведывательных спутников на Украине на Россию РИА "Новости"

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Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр не подтвердила и не опровергла информацию об использовании Украиной французских разведывательных спутников. Она уклонилась от ответа в эфире телеканала LCI, сообщил «Царьград».

Телеведущий попросил Лежандр прокомментировать заявление первого замглавы делегации России Константина Воронцова на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН. Он предупредил, что гражданскую и коммерческую космическую инфраструктуру США и их союзников используют в военных целях и по ней могут нанести удар.

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«Все обвинения со стороны России стоит воспринимать с большой осторожностью, с большим скептицизмом», — ответила французский дипломат.

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Эту же тему подняла газета Le Figaro. Ее источник сообщил, что Главное управление внешней безопасности Франции командировало на Украину 50 своих специалистов. Они обучат коллег пользоваться спутниками для получения разведданных.

Полковник в отставке Виктор Литовкин ранее заявил, что слова Константина Воронцова стали в первую очередь предупреждением американскому бизнесмену Илону Маску. Его спутниковая система Starlink работает на Украину. Уничтожить такие спутники несложно. Для этого подойдут, например, ракетные комплексы С-500.