Франция не оценила проект строительства нового газового хаба в Турции | 360°

Мир 14 октября 2022, 13:20 Поделиться Telegram

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Viber Франция не оценила проект строительства нового газового хаба в Турции

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Представитель администрации президента Эммануэля Макрона заявил, что Франция не видит необходимости в строительстве нового газового хаба в Турции. Об этом сообщило агентство AFP.

Связано такое заявление с тем, что Франция, как и другие европейские страны, взяла курс на отказ от российского газа, которым хотят снабжать турецкий хаб, процитировала «Политика сегодня» слова чиновника.

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Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о возможном создании крупнейшего европейского газового хаба в Турции, чтобы доставлять российский газ в Европу вместо поврежденного «Северного потока».

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