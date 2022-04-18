Франция не нуждается: Макрон пообещал продвигать санкции против российского газа

Франция не нуждается в поставках газа из России, чего не скажешь об остальной Европе, которая зависит от российского топлива. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5.

«Европа зависит от российского газа… но Франция в нем не нуждается», — сказал Макрон.

Он также добавил, что Париж работает над возможностью закупки газа в других странах.

Ранее политик заявлял, что Франция поддерживает ограничения на поставки нефти и угля из России в Евросоюз.

Серия санкций в отношении России была объявлена странами Запада после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Помимо прочего, в Европе активно стали звучать призывы о снижении зависимости от российских энергетических ресурсов. Этот курс активно поддерживается со стороны США, призывающих альтернативных производителей топлива нарастить свои добычи.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что любые санкции аморальны и бессмысленны, поэтому его страна не присоединилась к ограничительным мерам против России. Он отметил, что РФ всегда поддерживала Сербию в вопросе территориальной целостности.