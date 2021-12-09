Франция не будет бойкотировать Олимпиаду-2022

Министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер рассказал, что страна не собирается объявлять дипломатический бойкот Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

По данным RT, сейчас Олимпиаду бойкотирует уже несколько стран.

«Нет, Франция этого делать не будет», — сказал Бланкер.

Ранее дипломатический бойкот США Олимпиаде 2022 года в Пекине оценили в Международном олимпийском комитете. Организация положительно отнеслась к тому, что американские спортсмены в итоге остались вне политики.