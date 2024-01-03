Мир 03 января 2024, 17:51 Франция назвала удары ВСУ по Белгороду реализацией права на оборону МИД Франции оправдал обстрелы ВСУ Белгорода заявлением о законной обороне РИА «Новости»

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Организованные украинскими военными обстрелы Белгорода и Белгородской области, в ходе которых погибли 25 мирных жителей, являются законной обороной. Как сообщило РИА «Новости», так на запрос российских журналистов ответили в Министерстве иностранных дел Франции.

Сотрудники СМИ попросили ведомство обозначить позицию страны об ударах украинских боевиков по мирному городу и использовании запрещенных кассетных боеприпасов.

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«Украина действует в порядке самообороны в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций», — ответили в МИД Франции.

Украинские боевики начали использовать ракеты для обстрела Белгородской области в конце прошлой недели, 30 декабря, когда нанесли массированный удар по центру города. От полученных травм на месте погибли 25 мирных жителей, включая детей. Еще 109 человек получили ранения.

Президент России Владимир Путин назвал действия ВСУ терактом, так как целью удара оказалось мирное население.

Украинские боевики продолжили обстрелы Белгородской области. За минувшие сутки они выпустили по региональной столице и ее пригородам 39 снарядов, включая кассетные боеприпасы. Большую часть перехватили системы противовоздушной обороны, но обломки и несколько бомб упали в населенных пунктах. Погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения.