Мир 02 февраля 2023, 21:28 Франция направит 150 военных в Польшу для обучения украинских солдат МИД Польши: 150 военных приедут из Франции в Варшаву для обучения ВСУ РИА «Новости»

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В Польшу для обучения украинских солдат поедут 150 французских военных. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.

«В рамках миссии Европейского союза по военной помощи Украине EUMAM Ukraine Франция отправит в Польшу 150 военнослужащих», — написал Ясина в Twitter.

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Он отметил, что французы будут обучать украинских солдат под командованием польского оперативного командования миссии.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому предоставить для ВСУ колесные танки AMX-10 RC. Чиновник Елисейского дворца сообщил, что отправка AMX-10 RC станет первым случаем поставки ВСУ танков, разработанных на Западе. При этом не уточнялось, сколько именно бронемашин получат украинские военнослужащие.

Ранее украинские военнослужащие прибыли в Соединенные Штаты для прохождения подготовки работы с зенитными ракетными комплексами Patriot. По словам полковника Кертиса Кинга, обучение солдат из Украины будет длиться несколько месяцев. Предположительно, комплекс Patriot появится в зоне боевых действий весной.