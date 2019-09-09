Франция намерена укрепить диалог с Россией по геостратегическим вызовам

Россия и Франция должны вести откровенный и требовательный диалог по главным геостратегическим вызовам. Такое заявление в преддверии переговоров глав дипломатических и военных ведомств двух стран сделала министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

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Она отметила, что во время визита в российскую столицу вместе с российскими коллегами будет искать возможность углубления двухсторонних отношений, отвечая пожеланиям президентов Владимира Путина и Эммунуэля Макрона по итогам их встречи на юго-востоке Франции.

По ее словам, у Парижа и Москвы есть общие интересы по существующим в мире геостратегическим вызовам.

«Конечно, мы не по всем вопросам согласны друг с другом, но это как раз и побуждает к укреплению диалога. По всем этим темам мы хотим вести откровенный и требовательный диалог, проявляя открытость и выдвигая также наши условия», — сказала она в интервью ТАСС.

В конце августа после встречи с Путиным французский лидер заявил, что эпоха западного доминирования подходит к концу. В частности, и из-за «укрепления новых держав». Макрон выразил уверенность, что партнерство с Россией нужно для создания «новой архитектуры доверия и безопасности в Европе».

Флоранс Парли, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 9 сентября в Москве проведут переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.