Франция намерена бороться с расизмом
Эммануэль Макрон, президент Франции, обратился к жителям страны. Он заявил, что намерен беспощадно бороться с расизмом, антисемитизмом и любой другой дискриминацией. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.
Глава государства выступил на фоне прокатившейся по Франции волны протестов против расизма и полицейского произвола после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда. Акции за океаном и в Европе сопровождались актами вандализма: демонстранты крушили памятники, которые считали расистскими.
«Мы нация, общность людей, в которой каждый независимо от происхождения и религии должен найти свое место», — заявил Макрон.