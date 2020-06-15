Франция намерена бороться с расизмом

Глава государства выступил на фоне прокатившейся по Франции волны протестов против расизма и полицейского произвола после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда. Акции за океаном и в Европе сопровождались актами вандализма: демонстранты крушили памятники, которые считали расистскими.

«Мы нация, общность людей, в которой каждый независимо от происхождения и религии должен найти свое место», — заявил Макрон.