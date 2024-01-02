Мир 02 января 2024, 17:47 Франция изменит характер военной помощи Украине Посол Франции в Киеве Весьер: поставки оружия Украине заменят на производство Unsplash

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Военно-промышленные компании Франции откроют собственные производства на Украине для обеспечения ВСУ. Это заменит регулярные поставки вооружений, которые уже столкнулись с трудностями, заявил в интервью телеканалу France Info посол европейской страны в Киеве Гаэль Весьер.

Он пояснил, что переформатирование оказания военной помощи Украине займет некоторое время, необходимое для развертывания производства, но рано или поздно это произойдет.

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«Характер французской военной помощи Украине изменится. Главная цель состоит в том, чтобы производить больше оружия на территории страны, а не действовать исключительно за счет пожертвования и закупок», — заявил Весьер.

Дипломат подчеркнул, что предложение Франции украинские власти поддержали, сейчас идет проработка деталей. Сделку курирует министр иностранных дел страны Катарин Колонна, которая регулярно посещает Киев.

Переданные Францией самоходные артиллерийские установки CAESAR ранее раскритиковал командир украинской бригады Ян Яцычин. Он пояснил, что этот вид вооружений нельзя использовать в реальном конфликте из-за его излишней хрупкости и необходимости бережного обращения. Украинский военный также подчеркнул, что размеры гаубицы слишком велики, что делает ее отличной мишенью на открытом пространстве.