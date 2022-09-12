Франция изменила правила выдачи краткосрочных виз россиянам | 360°

Мир 12 сентября 2022, 19:07 Поделиться Telegram

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Viber Франция изменила правила выдачи краткосрочных виз россиянам Французское посольство предупредило россиян о новых правилах выдачи краткосрочных виз РИА «Новости»

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Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы, но визовый сбор и сроки рассмотрения запросов увеличат. Информацию разместили в Telegram-канале французского посольства.

«Действие соглашения об упрощении визового режима между Россией и ЕС было приостановлено», — отметили в диппредставительстве, связав меру с ситуацией на Украине.

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Франция продолжит выдавать краткосрочные визы, но условия их получения изменили.

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В посольстве уточнили, что визовый сбор вырос с 35 до 80 евро для всех. Рассмотрение запроса на въездные документы теперь может быть пролонгировано до 45 дней, путешественникам рекомендовали учитывать этот срок при планировании поездки. Новые правила не затрагивают получение долгосрочных виз.

Туроператоры прекратили оформлять россиянам шенген в ряд стран ЕС. В их числе Финляндия и Греция, написали «Известия».

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