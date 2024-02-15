Мир 15 февраля 2024, 19:43 Франция и Украина заключат договор по безопасности Макрон и Зеленский подпишут договор по безопасности в Елисейском дворце Global Look Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский готовы подписать двустороннее соглашение в сфере безопасности на этой неделе. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Этот договор станет продолжением обязательств, которые взяли на себя страны „Группы семи“ на полях саммита НАТО в Вильнюсе летом прошлого года», — отметили в канцелярии французского лидера.

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Местные СМИ предположили, что Макрон и Зеленский поставят свои подписи под соглашением 16 февраля, когда президент Украины приедет в Париж. Они также «обсудят ситуацию на фронте, потребности Украины в военном и экономическом плане», добавили в Елисейском дворце.

Власти Германии и Украины готовятся заключить договор о двусторонних гарантиях в области безопасности в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о поддержке контактов с президентом России Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским с целью мирного разрешения ситуации на Украине, писал RT.