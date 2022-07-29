Франция и Саудовская Аравия вместе поработают над смягчением последствий украинского конфликта для Европы
Франция и Саудовская Аравия договорились о продолжении сотрудничества
Франция и Саудовская Аравия продолжат сотрудничество, чтобы ограничить воздействие конфликта на Украине на Европу и Ближний Восток. Об этом договорились французский президент Эммануэль Макрон и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время вчерашней встречи в Париже.
Как отметила пресс-служба Елисеевского дворца, Макрон «выразил глубокую обеспокоенность» ситуацией на Украине и ее «катастрофическими последствиями для гражданского населения и продовольственной безопасности».
«Президент Республики и наследный принц Саудовской Аравии подчеркнули необходимость поиска выхода из конфликта и активизации сотрудничества для смягчения его последствий в Европе, на Ближнем Востоке и в мире», — говорится в сообщении.
Также лидеры Франции и Саудовской Аравии выразили желание «углубить отношения между двумя странами и продолжить консультации для решения региональных и глобальных проблем», в частности, борьбы с глобальным потеплением и его последствиями.