Мир 10 января 2023, 10:13 Франция и Польша попытались надавить на Шольца из-за танков для Украины Politico: Франция и Польша уговаривают Германию поставить Украине танки Leopard Публичное достояние

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Франция специально пообещала Украине свои бронированные машины пехоты, чтобы заставить Германию и других союзников поставить ей мощные танки Leopard. Этого же попыталась добиться Польша, цель которой — создать западную коалицию, рассказали источники газеты Politico.

США и Германия объявили об отправке киевскому режиму боевых машин пехоты Bradley и Marder. Они приняли это решение после того, как Франция пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому свои БМП AMX-10 RC. На Западе рассчитывают, что следующими станут мощные танки, в том числе Abrams и Leopard — именно их, по словам авторов статьи, действительно желают Вооруженные силы Украины.

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Два чиновника заявили газете, что союзники пока неохотно идут на поставку тяжелой военной техники. Франция и Польша надавили на Германию, однако она до сих пор не согласилась передать Украине свои Leopard. В администрации Эммануэля Макрона рассчитывают, что канцлер Олаф Шольц одобрит их поставку перед франко-германским саммитом 22 января. Чтобы спровоцировать его на этот шаг, чиновники одобрили передачу Украине своих AMX-10 RC и начали обсуждать передачу танков Leclerc странам, которые отдадут Вооруженным силам Украины Leopard. У польских властей, по словам издания, свой интерес — они хотят создать на Западе коалицию.

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Даже если правительству Германии удастся найти для украинской армии 40 БМП Marder, они не изменят обстановку на поле боя, предупредил военный журналист Алексей Борзенко. Он также объяснил нежелание Запада делиться танками Abrams и Leopard — обучение работе с ними займет слишком много времени.