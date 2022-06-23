Германия и Франция хотят оставить Украину наедине с Россией и подальше держаться от происходящих событий. Такое мнение в новой статье высказал обозреватель Spectator Эндрю Теттенборн.

Он заявил, что в ЕС возможен раскол по вопросу поддержки Украины. Теттенборн рассказал о результатах исследования Европейского совета по международным отношениям. Согласно им, большинство жителей стран Евросоюза поддерживают идею о скорейшем урегулировании конфликта на Украине.

«Откровенно говоря, это означает, что они выбрали держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией в попытке договориться о наиболее приемлемых условиях из возможных», — сделал вывод журналист.

По его словам, такой же позиции придерживаются в Швеции и Италии. При этом наиболее бескомпромиссно себя показали Литва и Польша.

Хотя сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что, несмотря на высказывания об энергетической независимости от России, Польша продолжает покупать российский газ через реверс.