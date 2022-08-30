Власти Франции и Германии полагают, что Евросоюзу надо продолжать изучать пути, которые позволят распространять якобы независимую информацию в России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неофициальный документ, подготовленный французской и немецкой сторонами в преддверии встречи глав МИД стран сообщества в Праге.

По данным агентства, противодействовать России в информационной среде можно с помощью финансирования курсов по медиаграмотности на русском языке, распространения материалов на русском для живущих за границей русскоязычных людей.

При этом представители Германии и Франции отметили необходимость «сохранить определенные каналы связи с РФ» для минимизирования риска непреднамеренной эскалации, а также для обеспечения минимального сотрудничества с российской стороной в вопросах первостепенной важности. Речь идет о таких организациях, как Совет Безопасности ООН или ядерная сделка с Ираном.

Также Франция и Германия предупредили о возможных долгосрочных последствиях в случае введения визовых ограничений для россиян. По их мнению, эти ограничения наоборот могут спровоцировать «эффект сплочения».