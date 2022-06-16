Франция и Германия не заменят Украину на переговорах с Россией

Представители Украины должны лично выйти на контакт с российской стороной, Франция и Германия не будут их заменять. Такое заявление сделал глава Пятой республики Эммануэль Макрон. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Ни Франция, ни ФРГ не будут сами вместо Украины вести переговоры с Россией. Мы будем принимать участие в переговорах как европейские державы, но никогда не будем вести переговоры от лица Украины», — сказал он.

Также Макрон отметил, что европейские страны выступят в качестве гарантов безопасности. При этом Украина сама должна определить «модальности переговоров с Россией». Макрон намекнул, что этот выбор будет сделан после завершения конфликта.

Ранее президент Франции сказал, что Украине необходимо пойти на переговоры с Россией. Об этом 15 июня написали на сайте RT. Макрон отметил, что на диалог с представителями России придется пойти президенту Украины Владимиру Зеленскому.