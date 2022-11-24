Мир 24 ноября 2022, 16:31 Франции указали на условие для осуждения ударов по Украине Песков напомнил, что власти Франции ни разу не осудили удары ВСУ по Донбассу РИА «Новости»

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Россия готова воспринимать заявления президента Франции Эммануэля Макрона, осуждающего удары по Украине, только в том случае, если аналогичное мнение прозвучит и насчет обстрелов ВСУ населенных пунктов в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что французские власти ни разу не осудили действия украинских властей, сообщил ТАСС.

«Ни одного осуждения [обстрелов ВСУ в Донбассе] от руководства Франции мы не слышали», — подчеркнул Песков, напомнив, что жители ДНР и ЛНР подвергались атакам украинской армии с 2014 года.

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил нанесение ударов по территории Украины. В Минобороны неоднократно указывали на то, что целью ВС РФ становятся объекты системы украинского военного управления и связанные с ними объекты энергетики.

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В четверг, 24 ноября, ведомство обратило внимание на заявления украинских властей о разрушениях в Киеве.

В министерстве подчеркнули, что по столице Украины никаких ударов не наносили. А разрушения, в которых пытаются обвинить Россию, стали следствием падения ракет систем ПВО ВСУ, которые украинские военные устанавливают в жилых кварталах.