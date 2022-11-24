24 ноября 2022, 16:31
Франции указали на условие для осуждения ударов по Украине
Песков напомнил, что власти Франции ни разу не осудили удары ВСУ по Донбассу
Россия готова воспринимать заявления президента Франции Эммануэля Макрона, осуждающего удары по Украине, только в том случае, если аналогичное мнение прозвучит и насчет обстрелов ВСУ населенных пунктов в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что французские власти ни разу не осудили действия украинских властей, сообщил ТАСС.
«Ни одного осуждения [обстрелов ВСУ в Донбассе] от руководства Франции мы не слышали», — подчеркнул Песков, напомнив, что жители ДНР и ЛНР подвергались атакам украинской армии с 2014 года.
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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил нанесение ударов по территории Украины. В Минобороны неоднократно указывали на то, что целью ВС РФ становятся объекты системы украинского военного управления и связанные с ними объекты энергетики.
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В четверг, 24 ноября, ведомство обратило внимание на заявления украинских властей о разрушениях в Киеве.
В министерстве подчеркнули, что по столице Украины никаких ударов не наносили. А разрушения, в которых пытаются обвинить Россию, стали следствием падения ракет систем ПВО ВСУ, которые украинские военные устанавливают в жилых кварталах.
Эммануэль Макрон
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