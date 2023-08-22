22 августа 2023, 18:47
Франции предсказали жару до +50 градусов ко второй половине ХХI века
Климатолог Виме: температура воздуха во Франции может достичь +50 к 2050 году
В ближайшие десятилетия во Франции могут зафиксировать аномальную жару — до +50 градусов, спрогнозировала эксперт по климатическим изменениям французского Института научных исследований и развития Франсуаза Виме. По ее словам, летний сезон станет длиннее, а тепло с июня по сентябрь — интенсивнее.
«Во второй половине XXI века, а, может быть, и раньше температура на юге Франции может достичь 50 градусов Цельсия», — заявила климатолог в интервью радиостанции France Info.
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Она предположила, что уже к 2040 году в Лионе количество дней, в которые температура воздуха поднимается до аномальных величин, вырастет до 35, хотя в конце ХХ века не превышало 10. А если объемы выбросов парниковых газов не сократятся, к 2050 году такая жара и вовсе станет обычным явлением.
Сегодня национальная метеорологическая служба Meteo France сообщила, что средняя температура воздуха в стране превысила климатическую норму конца августа на 5,8 градуса и достигла +26,69 градуса.
А вчера в некоторых французских департаментах из-за жары ввели красный уровень погодной опасности, писал RT.
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