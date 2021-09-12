Франция в случае войны с Россией не сможет ей долго противостоять, Парижу предрекли поражение. Такие выводы, как сообщило издание Forbes, опубликованы в докладе американского аналитического центра RAND.

По словам авторов исследования, Франция действительно может похвастаться новейшим вооружением и хорошо обученными специалистами в военной сфере.

Но в то же время, ВС страны нельзя назвать надежными. У них не так много человеческого резерва и запасов боеприпасов на случай, если война окажется продолжительной.

При этом исследователи подчеркнули, что Россия остается сильным и умелым противников. В случае реального конфликта Франции нужно быть готовой к полному провалу.

Россия не единожды подчеркивала, что не проявляет агрессию ни к одной стране мира. Тем не менее, американский дипломат на днях предупредил, что Москве нужно быть готовой к новым санкциям, если она решит присоединить к себе Украину силой. Сенатор Алексей Пушков немало удивился такому заявлению, напомнил, что у России вообще нет планов делать что-то насильно. К тому же, отметил Пушков, Украина в ее сегодняшнем состоянии едва ли кому-то нужна, даже НАТО и ЕС.