Франции направили ноту протеста из-за застрявших на Costa Pacifica россиян

Россияне оказались отрезанными от берега во Франции. Из-за коронавируса людей не выпускают с круизного лайнера Costa Pacifica. Посольство России уже направило ноту протеста во французский МИД, чтобы с ситуацией разобрались.

Пассажиры лайнера должны были 21 марта сойти на берег в Барселоне. На этот же день у россиян были куплены билеты домой. Власти Испании запретили судам заходить в порты страны из-за пандемии, поэтому Costa Pacifica сменил курс.

«Лайнер изменил маршрут и направился в Марсель с расчетом прибытия 19 марта. Власти Франции не дают согласие на выход туристов в Марселе», — цитирует РИА «Новости» официального представителя МИД России Марию Захарову.

В итоге на борту застряли 35 россиян и четыре белоруса. Генконсульство в Марселе и посольство в Париже несколько дней пытаются получить разрешение на встречу пассажиров, но ответа пока так и не получили.

«Посольство России в Париже направило ноту в МИД Франции с просьбой разблокировать ситуацию», — сообщила Захарова.

Более того, экипажу лайнера сообщили, что возможно изменение курса с прибытием в Генуя. Такой шаг значительно усложнит отправку граждан в Россию.

«В этой связи выражаем надежду, что французские власти с пониманием отнесутся к положению находящихся на лайнере туристов и сделают максимум для разблокирования ситуации. Люди находятся с 9 марта без остановок на корабле», — заключила официальный представитель МИД.

Costa Pacifica вышел из Рио-де-Жанейро 6 марта. Как ранее рассказал пассажир из Петербурга, из-за введенного в Европе карантина лайнер не смог причалить на Тенерифе, Лансароте и в Малаге. Эти остановки были запланированы. В итоге никого на берег не выпустили, а на судне ввели режим экономии продуктов.